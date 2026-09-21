Intervenuto al podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha criticato le parole di De Rossi in conferenza stampa, nel corso della quale il tecnico del Genoa aveva criticato gli influencer che parlano di calcio con un linguaggio "imbarazzante" e asserito che le vere vittime siano i giornalisti.

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Ecco cosa ha detto Cruciani: "Stimo De Rossi, anche Gattuso si è accodato a questa idea e questa polemica. De Rossi per me è una persona di grande spessore tecnico e umano ma questa battaglia che si è intestata non la condivido, mi dispiace per De Rossi e Gattuso ma per me sono minchiate. In Italia c'è la libertà di espressione, sancita dalla costituzione. I modi in cui si manifesta questa libertà non li decidono né Gattuso né De Rossi, se non ti piace un prodotto, non lo vedi. Se ti senti diffamato, ci sono i mezzi per andare in Tribunale. Per parlare di pallone, per fortuna non serve essere giornalisti o avere l'autorizzazione di De Rossi e Gattuso"

"Io il tesserino e non mi sento vittima di nessuno. De Rossi in pratica fa capire che quando quelli dei videini ti elogiano, vanno bene pure loro. Quando ti criticano o ti attaccano in maniera scomposta come accaduto dopo Lazio-Genoa allora diventa un problema"