Il progetto per il futuro ha come slogan "Azzurro per gli azzurri" - spiegano a Skysport - e potrebbe arrivare a Coverciano anche Prandelli. L'ex Commissario tecnico potrebbe occuparsi di coordinare i vivai, non solo quelli della Nazionale, ma in generale anche quelli dei club italiani. Ci sarà un altro ex azzurro, ed ex Juve come Buffon (tra i dirigenti della FIGC) che potrebbe entrare a far parte del progetto, Leonardo Bonucci.