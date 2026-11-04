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È Piotr Zielinski il migliore in campo di Feyenoord-Inter per la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano assegna un voto alto al centrocampista, 8: "Sensazionale: fino al gol aveva giocato già una grande partita, annullando Zechiel. La percussione con tiro vincente è la perla della serata".

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7,5 per Carlos Augusto: "E’ un’ottima contraerea: difficilmente perde un duello di testa, è sempre posizionato. Ma raccoglie pure energie per ribaltare il fronte. Bravo". 7,5 pure per Bisseck: "Un bulldozer. Dal nulla estrae un sinistro all’angolino che spiana la strada. Non è un caso, aveva segnato così anche al Genoa. Poi zittisce tutti". 7,5 per Cristian Chivu: "Finalmente una grande notte di Champions. Azzecca la formazione e la strategia verticale. E ha il merito di svegliare l’orgoglio del gruppo".

GLI ALTRI VOTI

Martinez 6, Akanji 7, Spence 7, Barella 7, Calhanoglu 6,5, Dimarco 6,5, Pio Esposito 7, Thuram 6, Bonny 6, Mkhitarya 6,5.

(Gazzetta dello Sport)