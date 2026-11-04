Il centrocampista polacco è il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport

Gianni Pampinella
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È Piotr Zielinski il migliore in campo di Feyenoord-Inter per la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano assegna un voto alto al centrocampista, 8: "Sensazionale: fino al gol aveva giocato già una grande partita, annullando Zechiel. La percussione con tiro vincente è la perla della serata".

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
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7,5 per Carlos Augusto: "E’ un’ottima contraerea: difficilmente perde un duello di testa, è sempre posizionato. Ma raccoglie pure energie per ribaltare il fronte. Bravo". 7,5 pure per Bisseck: "Un bulldozer. Dal nulla estrae un sinistro all’angolino che spiana la strada. Non è un caso, aveva segnato così anche al Genoa. Poi zittisce tutti". 7,5 per Cristian Chivu: "Finalmente una grande notte di Champions. Azzecca la formazione e la strategia verticale. E ha il merito di svegliare l’orgoglio del gruppo".

Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

GLI ALTRI VOTI

Martinez 6, Akanji 7, Spence 7, Barella 7, Calhanoglu 6,5, Dimarco 6,5, Pio Esposito 7, Thuram 6, Bonny 6, Mkhitarya 6,5.

(Gazzetta dello Sport)

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