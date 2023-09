GdS – Risentimento lieve, ma quando torna Frattesi? Dopo il Benfica…

Di sicuro, non ci voleva. L'infortunio di Davide Frattesi complica ulteriormente i piani di Simone Inzaghi, chiamato a gestire le risorse a disposizione e la stanchezza di alcuni elementi in vista dei numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League. Ma quando tornerà il centrocampista nerazzurro? Su questo prova a fare il quadro la Gazzetta dello Sport:

"I primi accertamenti all’Humanitas hanno chiarito che c’è un risentimento, ma lieve. Tanto basta, però, per fermare il decollo al momento giusto: non mancherà soltanto oggi nel partita dell’Arechi contro la Salernitana, in cui avrebbe giocato dall’inizio, ma pure martedì a San Siro in Champions contro il Benfica. Poi chissà: la situazione sarà monitorata di giorno in giorno, sabato 7 ottobre si gioca col Bologna e subito dopo lo reclama il c.t. Spalletti in Nazionale".