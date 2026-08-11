La Gazzetta dello Sport analizza alcuni temi caldi del campionato, tra cui quelli legati alle squadre in lotta con l'Inter di Chivu per lo Scudetto

Alessandro De Felice
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VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

LA NUOVA SERIE A

Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A. Il campionato italiano prenderà il via esattamente tra undici giorni: il sipario è pronto ad alzarsi con l’Inter che deve difendere il titolo di Campione d’Italia e le altre a caccia dei nerazzurri.

A meno di due settimane dal via, La Gazzetta dello Sport analizza alcuni temi caldi del campionato, tra cui quelli legati alle squadre in lotta con la Beneamata di Chivu per lo Scudetto.

Juventus v FC Internazionale - Pre-Season Friendly

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