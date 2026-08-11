La Gazzetta dello Sport analizza alcuni temi caldi del campionato, tra cui quelli legati alle squadre in lotta con l'Inter di Chivu per lo Scudetto
VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano
LA NUOVA SERIE A
Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A. Il campionato italiano prenderà il via esattamente tra undici giorni: il sipario è pronto ad alzarsi con l’Inter che deve difendere il titolo di Campione d’Italia e le altre a caccia dei nerazzurri.
A meno di due settimane dal via, La Gazzetta dello Sport analizza alcuni temi caldi del campionato, tra cui quelli legati alle squadre in lotta con la Beneamata di Chivu per lo Scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Romano e Moretto: "Jones, due no: vuole l'Inter! Spence, contatti in serata. Frattesi e LH..."
Mercato Inter
FCIN1908 / Inter, doppio colpo? Oltre a Spence, l'altro nome emerso in queste ore...
Mercato Inter
Sky - Inter, il gran colpo a centrocampo è pronto: se esce Frattesi, si chiude per Curtis Jones
Mercato Inter
FCIN1908 / Inter-Roma, bozza d'accordo per Luis Henrique! Per chiudere manca...
Mercato Inter
FCIN1908 / Inter, prosegue la trattativa con la Lazio per Frattesi: la formula dell'affare
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti