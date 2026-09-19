In studio a DAZN, l’ex giocatore Emanuele Giaccherini ha parlato così prima del match dell’Olimpico tra Roma e Inter.
VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A
In studio a DAZN, l’ex giocatore Emanuele Giaccherini ha parlato così prima del match dell’Olimpico tra Roma e Inter (qui le formazioni ufficiali del match).
“Sono due squadre che incarnano perfettamente credo e identità dei due allenatori. Una gara che dirà tanto più sulla Roma che sull’Inter, abituata a giocare gare così. La gara di oggi dirà tanto soprattutto sulla Roma.
L'Inter forse ha preso qualche gol di troppo per un po’ di leggerezza, disattenzione, mancata percezione del pericolo finora".
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