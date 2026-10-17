GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

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Intervenuto negli studi di DAZN prima di Bologna-Inter, Emanuele Giaccherini ha fatto il punto dei nerazzurri dopo la sconfitta contro il Bruges in Champions League:

"Sono curioso di vedere l'Inter e come interpreterà la partita, soprattutto dopo la sconfitta in Champions e visto che mancherà anche Lautaro. Portiere dell'Inter? Resto con Martinez titolare. Sta facendo degli errori, ma fa parte del suo percorso, ha personalità e lo ha già dimostrato, anche se Provedel è un portiere di esperienza".

"Martinez è il portiere titolare dell'Inter, deve rimanere titolare e io vado fino in fondo con Martinez. Al massimo, si potrebbero fare delle valutazioni al termine della stagione. L'Inter è una squadra che soffre quando ha la palla perché non si posiziona benissimo e dimostra fragilità, al di là degli errori dei singoli. Proverei anche un cambio tattico, provando Bisseck centrale e Akanji braccetto".

(Fonte: DAZN)