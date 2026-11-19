Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato dell'ottimo inizio della Lazio. Dopo undici giornate i biancocelesti sono in testa al campionato, una situazione difficilmente preventivabile all'inizio della stagione. "Gattuso sta facendo molto bene, se uno leggeva la rosa a inizio anno, nessuno si aspettava un andamento del genere. E' stato bravo a entrare nella testa dei giocatori, però se leggi la rosa chi si aspettava la Lazio lì? Bisogna ammetterlo. Quando alleni Milan, Lazio, Napoli, se lo fosse stato non sarebbe stato in questi club in Serie A. Sicuramente il suo percorso personale ha aiutato, l'esperienza serve a quello. Per me è un buon allenatore".

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Juve tra Inzaghi e Conte, da chi ripartire l’anno prossimo?

"Sono due allenatori diversi. La differenza è che e va Conte, devi tornare sul mercato prepotentemente, con Inaghi la stessa situazione la puoi creare in 2-3 anni. Conte chiede subito la possibilità di avere una Juve protagonista. Inzaghi inizialmente si adatta".