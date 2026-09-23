Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato di lotta scudetto e non solo
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato delle potenzialità quest'anno della Juventus di Luciano Spalletti. "In questo momento è più attrezzata per arrivare tra le prime quattro. Inter e Roma sono le più attrezzate per lottare per lo Scudetto, la Juve è subito dietro. Avere tutti a disposizione però ti permette di fare bene anche in EL, per ruotare, altrimenti se non ne hai è difficile".
"Spalletti è uno che migliora i calciatori. Il problema della Juve è che ha troppi alti e bassi, ancora non c'è la mentalità forte di essere la Juve e di fare la partita. La vedo ancora che non ha questa mentalità forte. La Juve negli undici è forte, anche con questi infortuni, ma per stare davanti c'è bisogno di più".
(TMW Radio)
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