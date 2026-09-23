Gasperini e Lautaro si erano salutati anche prima del fischio d'inizio (Getty Images)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda ha parlato delle potenzialità quest'anno della Juventus di Luciano Spalletti. "In questo momento è più attrezzata per arrivare tra le prime quattro. Inter e Roma sono le più attrezzate per lottare per lo Scudetto, la Juve è subito dietro. Avere tutti a disposizione però ti permette di fare bene anche in EL, per ruotare, altrimenti se non ne hai è difficile".

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"Spalletti è uno che migliora i calciatori. Il problema della Juve è che ha troppi alti e bassi, ancora non c'è la mentalità forte di essere la Juve e di fare la partita. La vedo ancora che non ha questa mentalità forte. La Juve negli undici è forte, anche con questi infortuni, ma per stare davanti c'è bisogno di più".

(TMW Radio)