Marco Astori Redattore 13 febbraio 2024 (modifica il 13 febbraio 2024 | 21:01)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Giletti, conduttore tv e tifoso della Juventus, è tornato così sul momento dei bianconeri: "La storia della Juve di quest'anno per me risale al periodo in cui è andato via Marotta. Una squadra di calcio deve avere una società molto forte con dei dirigenti importanti. Non è un caso che l'Inter con Marotta comincia ad avere un'impronta vincente. Una squadra che fino a poche ore fa era competitor dell'Inter è un fallimento oppure è competitiva? E' questa la domanda. Per me nei momenti di difficoltà devi avere degli uomini veri. Ieri hai finito con Cerri. Non butto mai la croce addosso ai giocatori, ma la formazione che ha chiuso ieri ha finito è la classe operaia che va in paradiso. La Juve è evaporata con l'espulsione di Milik contro l'Empoli e si è resa conto di chi è contro l'Inter. Per me dobbiamo continuare a crescere.