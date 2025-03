Giletti: “Scudetto Juve ancora possibile ma Thiago Motta deve…”

La vittoria di ieri sera della Juventus, che si è imposta 2-0 sull'Empoli, ha accorciato la classifica di Serie A. La formazione guidata da Thiago Motta è ora quarta a sei punti dal primo posto in classifica occupato dall'Inter e domenica prossima giocherà con l'Atalanta, che la precede di tre lunghezze. Ci sono margini per immaginare una scalata al vertice? "Il mondo del pallone", dice all'AdnKronos Massimo Giletti da tifoso bianconero doc, "si basa su variabili che possono modificare tutte le teorie possibili e immaginabili. È il fascino del calcio in cui nulla è scritto. Io credo che la Juventus debba provare a vincere sempre e comunque. Però deve tornare a fare la Juventus. Nel calcio", ribadisce Giletti, "nulla è scontato, nulla è definito. Abbiamo vinto e perso scudetti all'ultima giornata. Ancora ci sono spazi di possibili recuperi con partite molto difficili". Ma anche le altre squadre, sottolinea il giornalista, "hanno partite difficili".