L'attaccante della Roma, espulso contro la Fiorentina per un brutto intervento, salterà la prossima partita

Romelu Lukaku può tirare un sospiro di sollievo: l'attaccante della Roma, espulso domenica sera per un bruttissimo intervento su Kouame in occasione del match contro la Fiorentina, è stato squalificato solamente per una giornata dal Giudice Sportivo. Salterà, quindi, la prossima gara dei giallorossi contro il Bologna.