Alessandro Del Piero ha ricevuto il Premio alla carriera nel corso dei Globe Soccer Awards in corso a Dubai. Nella motivazione del riconoscimento si sottolinea che Del Piero è stato "un atleta straordinario, vincitore della Coppa del Mondo e detentore di titoli nazionali ed europei, un modello di etica in campo e fuori, una leggenda semplicemente per aver indossato per quasi 20 anni la maglia della stessa squadra in uno dei campionati più difficili del mondo.