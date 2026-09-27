Appuntamento con il consueto sondaggio social indetto dal club nerazzurro
VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?
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Appuntamento con il consueto sondaggio social per l'Inter: ai tifosi nerazzurri il compito di assegnare il premio di Goal of the Month di fine agosto e settembre. I candidati proposti sono quattro: Calhanoglu ed Esposito contro il Monza, Carlos Augusto contro l'Udinese e Mancuso dell'U23 contro il Crotone.
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