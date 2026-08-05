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Il numero 2 della Fifa, il segretario generale Mattias Grafström, ha definito il fallito piano di investimenti privati per i Mondiali una "serie di eventi tristi e riprovevoli, che fortunatamente si sono conclusi con l'abbandono definitivo del progetto Ffe".

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Grafström si è espresso in una e-mail inviata al personale della FIFA, visionata dai media inglesi, ricordando che "le persone, le difficoltà e gli episodi sfortunati vanno e vengono; l'istituzione, la sua missione e la sua responsabilità nei confronti del calcio mondiale continuano".

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Il suo messaggio si è fermato prima di criticare Infantino per nome e ha promesso di proteggere i colleghi dalle tensioni. "Siamo stati tutti catapultati nel mezzo di un tumulto, difficile da comprendere e da accettare - ha proseguito Grafström - ma in qualità di segretario generale, vi esorto a rimanere concentrati su ciò che ci ha sempre uniti: servire il calcio e servire le nostre 211 Federazioni affiliate, fianco a fianco con tutte le parti interessate e nel pieno rispetto degli Statuti e dei Regolamenti della Fifa. Vi assicuro che, in qualità di membri dell'amministrazione, sarete difesi e tutelati dal contesto politico che stiamo vivendo. Non dovete preoccuparvi".