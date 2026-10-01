Djed Spence è stato acquistato dall'Inter per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro ha regalato a Cristian Chivu una pedina fondamentale nello scacchiere nerazzurro, che finora però non si è vista. Dopo la sosta tornerà a disposizione dell'allenatore, ma Sky evidenzia che “come tipo di giocatore proprio non si avvicina.

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Sia chiaro: nessuna critica. Anzi. Chivu voleva una squadra più a sua misura, e Spence ha quelle caratteristiche difensive che non appartengono a Dimarco e nemmeno all’olandese passato al Real Madrid. Cosa c’entra Dimarco? C’entra molto: il giocatore l’anno scorso è sempre stato impiegato sulla sinistra, pur essendo di piede destro. Ha quindi quella meravigliosa capacità di giocare su entrambe le fasce e di lasciare proprio a Diouf lo spazio che giorno dopo giorno si sta guadagnando in allenamento.

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Basta vedere il confronto tra spiderchart e heatmap (fonte Soccerment) tra l’inglese e Dumfries per capire le differenze. Molti più recuperi in zona difensiva per il primo, molti più tiri per il secondo. Simili gli assist, più conduzioni palla al piede per Spence e più colpi di testa per Dumfries, che ha spiccate doti offensive e questo si poteva capire anche a occhio nudo.

A livello di cluster, poi, la differenza è ancora più chiara: l’inglese è considerato un wide creator, cioè un giocatore che crea occasioni per i compagni correndo su tutta la fascia, mentre rasenta lo 0% come chance creator (quasi un fantasista o una seconda punta…), che invece è il cluster che meglio rappresenta Dumfries”, si legge.