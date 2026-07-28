La FIFA vuole creare una società dove far confluire investimenti privati per lo sviluppo del calcio: il commento di Gravina
VIDEO FCIN 1908 / Gravina: "Campionato è stato massacrante. Il percorso dell'Inter..."
"Il calcio non può essere ridotto ad un affare privato" Gabriele Gravina, vice presidente della Uefa, al telefono con l'ANSA, critica pesantemente l'idea della Fifa di creare una società dove far confluire investimenti privati per lo sviluppo del calcio.
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"Stiamo superando il limite. L'equilibrio costruito faticosamente negli anni tra calcio spettacolo e il calcio grande passione popolare - prosegue l'ex n.1 della Figc - rischia di essere spazzato via da una visione affaristica che non fa bene al movimento. Tutte le Confederazioni agiscano di conseguenza"
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