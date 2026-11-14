Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Ciccio Graziani è tornato sulla vittoria dell'Italia contro la Francia e ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando Pio Esposito. "Siamo sulla strada giusta, anche perché la squadra contro la Francia ha giocato con uno spirito battagliero, impegnandosi molto e aggredendo un avversario tecnicamente più forte. La grinta e la determinazione hanno fatto la differenza contro la Francia, oltre alle ottime giocate che l'Italia ha prodotto".

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Per Pio Esposito adesso sono 9 gol in 14 partite con la Nazionale, può battere il record dei marcatori azzurri.

"Certo, può succedere. Il ruolino di marcia è impressionante, ed ha davanti tutta una vita calcistica per giocare in Nazionale. I numeri sono tutti dalla sua parte e nessuno gli può vietare di sognare, però l'importante è mantenere i piedi per terra perché oltre ai momenti positivi ogni tanto si può incappare in momenti negativi".

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A chi si può paragonare Pio Esposito?

"A Luca Toni. Oggi è un piccolo Toni, come caratteristiche, stazza fisica e comportamento in campo. Gli auguro di arrivare almeno alle stesse soddisfazioni che è riuscito ad ottenere Toni in carriera, compreso il Mondiale. Può darsi che lo possa anche superare, ma oggi sarei strafelice se riuscisse ad ottenere gli stessi risultati che ha ottenuto Toni".

(Tuttomercatoweb.com)