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Non ha dubbi Ciccio Graziani nel commentare quanto accaduto ieri in Inter-Fiorentina: a detta dell'ex calciatore, il VAR è morto. Lo ha dichiarato durante La Domenica Sportiva.

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"Voglio ribadire un'altra volta che il VAR è morto: Orsato, adesso è certificato, all'8a giornata. Prima era moribondo, poi sembrava si stesse riprendendo: ora è morto. Grazie per quello che ci stai facendo vedere Orsato".