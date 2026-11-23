Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha analizzato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter di ieri sera: "Non è bastata la tripletta di Esposito, peccato: è come se gli avessero un po' sporcato la serata. Però sta crescendo, è più consapevole dei suoi mezzi, ha autostima: si sta ritagliando gol importantissimi. Ma l'Inter è incomprensibile: va sul 4-2 e gioca con superficialità, non c'è più cattiveria e pressione.

Nell'Atalanta i cambi hanno dato velocità e voglia di fare bene: è riuscita a pareggiare con episodi, alcuni molto discutibili come l'ultimo. Mi spiace, lo dico con dispiacere: l'Inter è superficiale in alcuni momenti. Noi vediamo spettacolo perché ogni anno i difensori peggiorano: c'è una superficialità difensiva enorme. E sui due gol di testa di Atalanta e Inter i portieri non escono più: è vietato uscire, prendono gol nella loro area.

Getty Images

E' impossibile: lì non deve mai prendere gol un portiere. Sul gol di De Ketelaere come fa a non uscire Martinez? Come fa? Diciamocela tutta, non è questione di qualità: dormono in fase difensiva, non marcano. E poi abbiamo portieri che non escono più. Bastoni? Intanto è un nazionale italiano: ci sono alti e bassi ma è un ottimo difensore".