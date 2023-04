Guarino: “Tanta amarezza, approccio sbagliato. Ora testa alle prossime partite”

Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV la sconfitta rimediata contro la Fiorentina: "C'è tanta amarezza per questo risultato. Una partita difficile, sporca, non abbiamo saputo approcciare nel modo giusto, soprattutto in termini di realizzazione, abbiamo avuto diverse palle gol e non siamo state ciniche. Un atteggiamento comunque che non ci ha viste protagoniste neanche in termini di aggressività in campo.