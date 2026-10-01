Ilkay GÃ¼ndogan ha ancora tanto da dare al mondo del calcio. Da giocatore per il momento, perchÃ© non ha perso lo stimolo, e poi in futuro da allenatore, avendo giÃ scelto cosa vorrÃ fare da grande. Il centrocampista del Galatasaray, ex Manchester City, ne ha parlato ai microfoni di Repubblica.

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GÃ¼ndogan, si sente ormai alla fine della sua carriera?

«FinchÃ© sentirÃ² quel brivido, continuerÃ² a giocare. E lo sento ancora, eccome. Ma Ã¨ vero che da un po' penso a cosa verrÃ dopoÂ».

Com'Ã¨ cambiato il calcio in questi vent'anni?

«Ci sono certi sviluppi che non mi piacciono. Per esempio, a volte ho l'impressione che ci si dimentichi che Ã¨ uno sport di squadraÂ».

Chi lo dimentica?

«Tutti. Giocatori, allenatori, media: il mondo venera l'individualismo. Lo si vede dal fatto che nulla sembra piÃ¹ importante dei gol. E i social accelerano questa tendenzaÂ».

Ma Ã¨ vero alcuni colleghi googlano il proprio nome nell'intervallo?

«Purtroppo sÃ¬. Ãˆ pericoloso quando l'elogio del pubblico diventa piÃ¹ importante del giudizio di allenatore e compagniÂ».

A fine carriera diventerÃ allenatore?

«Ãˆ il mio obiettivoÂ».

PerchÃ© vuole sottoporsi a questo stress?

«SarÃ un clichÃ©, ma sento un senso di responsabilitÃ , anche da giocatore ho sempre guardato ai miei compagni. Da qualche tempo prendo appunti su cosa voglio ereditare dai miei allenatori e su cosa preferisco evitare. Ãˆ stato Guardiola a piantarmi in testa quel seme, a me e ad altri suoi giocatori: in lui ho riconosciuto il mio futuroÂ».

Ãˆ vero che Guardiola Ã¨ geniale ma dÃ poco peso ai rapporti umani?

«No. Ho sempre trovato Pep onesto e anche sensibile. Pretendeva molto, Ã¨ vero, e io dovevo lavorare costantemente su me stesso. Ma per me aveva senso. Pep ci ha plasmati tutti. Da un lato il City si basava sulla concorrenza interna, dall'altro noi giocatori facevamo davvero il tifo per il successo l'uno dell'altro. Anche questo era merito suoÂ».