Hakimi emozionato: “Bello festeggiare a San Siro, i tifosi sono sempre stati con noi”

Sabine Bertagna

«Sono contento di questa stagione. È la prima volta che festeggio così, ero già stato a San Siro ma è bello farlo qui in casa. Le partite decisive? Quella con la Juventus all’andata, poi per me la doppietta col Bologna. I tifosi sono sempre stati con noi, ora stanno festeggiando e siamo contenti», ha raccontato Achraf Hakimi in diretta Twitch con Inter TV.