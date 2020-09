L’ufficialità di Achraf Hakimi all’Inter è arrivata tempo fa ma in giornata c’è stata la presentazione e il video introduttivo per l’esterno che arriva dal Real Madrid dopo l’avventura biennale al Dortmund. Hakimi, classe ’98, ha commentato così sul proprio profilo Instagram la giornata in nerazzurro: “Una nuova avventura, nuovi colori, una nuova stagione”.