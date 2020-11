Handanovic: “Ancora tutto aperto, non è mai facile. Dalla porta avevo la percezione che…”

Samir Handanovic dopo la sconfitta a Madrid: “Non è mai facile. Dalla porta avevo la percezione che si poteva vincere. Dopo il 2-2 siamo andati vicini ai gol purtroppo non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, ma loro hanno sfruttato la loro. Nel calcio gli episodi fanno la differenza. E’ ancora tutto aperto, nel girone di ritorno dobbiamo fare meglio. Il calcio è bello per questo. Dobbiamo fare meglio come punteggio, come prestazione abbiamo fatto bene e non abbiamo raccolto quanto meritato”.

(Inter TV)