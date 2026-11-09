VIDEO / Musiala sull'infortunio: "Sto bene ora, nessuno ha colpa. Grazie per il sostegno"

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Jamal Musiala sembra essere finito in una spirale negativa dalla quale non riesce a uscire. Il centrocampista del Bayern Monaco sta collezionando un infortunio dietro l'altro: prima un fastidio all'anca, poi uno strappo muscolare (entrambi nel 2024-25), poi la frattura del perone dopo uno scontro con Donnarumma e i 6 mesi di stop, poi ancora i problemi neurologici che da mesi gli provocano degli svenimenti improvvisi.

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Uli Hoeness, presidente onorario del club bavarese, ha provato a spiegare la situazione: "Nel caso di Jamal ci troviamo di fronte a un dilemma. Il ragazzo è affetto da una malattia che non è facilmente curabile, ma che può essere tenuta sotto un certo controllo grazie ai farmaci. Tuttavia, resta da vedere se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo... Per ora continua a percepire il suo compenso. Ma provate a immaginare se il Bayern mettesse in discussione il suo contratto, sostenendo che il rendimento che è in grado di offrire oggi non corrisponde più a quanto pattuito nel contratto".