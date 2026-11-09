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Intervenuto ai microfoni di Viva El Fútbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così delle convocazioni di Roberto Mancini:

"Quello che sta facendo Calò è sotto gli occhi di tutti, io l'avrei chiamato. Se hai davanti Xavi, Iniesta e Senna del Villarreal, Xabi Alonso, Busquets, dico a Giacomo che gli voglio bene ma se ne sta pure a casa. Ma se Mancini sta stando opportunità a ragazzi giovani e poi hai dei giocatori come Fagioli che non è né carne né pesce, poi Barella sono 3-4 anni che è in discesa libera, Tonali sta facendo ridere col Tottenham. Io avrei chiamato Calò per queste 2 partite, è il campo che sta parlando.

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Il Frosinone è sesto in classifica, sta facendo bene con una squadra scarsa, Alvini sta facendo un grande lavoro e Calò è il perno. Calò non è Xavi, Iniesta o Pirlo, mi dà fastidio però che parla il suo procuratore, deve stare zitto e fare trattative con le squadre. Non sono bravo a fare il CT ma l'avrei chiamato perché è il campo che sta parlando"