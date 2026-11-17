A margine di un evento organizzato per i tifosi del Milan, Omari Hutchinson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il giocatore inglese crede nello scudetto nonostante gli alti e bassi della squadra di Amorim. "Credo di star facendo molto bene. Il mister è contento, ma penso che ci sia ancora tantissimo da fare. Sto trovando i miei minuti. Voglio continuare a spingere per guadagnarmi un posto da titolare fisso, ma credo che tutti stiano facendo bene. Da adesso in poi, per quanto riguarda le partite, dobbiamo iniziare a vincere di più e a chiudere i match senza rischi".

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Come mai questi up and down tra Europa e campionato?

"È difficile perché ci sono state partite in cui stavamo giocando bene e poi ci siamo complicati la vita con errori ingenui, ma credo che da ora in poi dobbiamo continuare a spingere anche in Europa League. Abbiamo la rosa per farlo, quindi sì, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Ogni partita che giochiamo dobbiamo vincerla per restare in alto”.

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Cosa l'ha colpita di questi primi mesi al Milan?

Credete nello Scudetto?

È più difficile la Serie A rispetto alla Premier?

"Quello che mi ha colpito di più è la passione di tutti per questo club. Quando vai negli stadi vedi chiunque, i tifosi sono sempre lì a sostenerti, sia come club che come singoli tifosi. È davvero incredibile da vedere, perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere prima d'ora”."Certo, perché abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose”."Credo che finora sia stata dura perché, quando le squadre affrontano il Milan, danno il massimo, vogliono mostrare le loro qualità al massimo. E ovviamente ogni partita è difficile. Direi che a livello tattico la Serie A è molto più difensiva, mentre in Premier League forse trovi un po' più di spazio, anche se ovviamente la qualità complessiva è leggermente più alta. Ma la Serie A è stata davvero molto dura per me finora. Sento che non c'è un divario così enorme tra i campionati: credo che i valori siano piuttosto vicini e che la qualità sia buona”.

(Tuttomercatoweb.com)