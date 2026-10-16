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Dopo l'esordio casalingo nella Champions League 2026/27, l'Inter si prepara a tornare in campo: i nerazzurri saranno impegnati allo stadio Dall'Ara contro il Bologna sabato 17 ottobre alle ore 18:00. La gara, valida per la 7ª giornata di Serie A, metterà di fronte alla squadra di Chivu un Bologna reduce dalla sua prima vittoria nel campionato 2026/27: dopo la sosta per le Nazionali i rossoblu hanno battuto il Lecce 1-2 in trasferta. La squadra di Palladino occupa momentaneamente il 14° posto in classifica con 5 punti, mentre l'Inter si trova in vetta con 16 punti.

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I PRECEDENTI

Sono 158 i precedenti tra Bologna e Inter in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 76 successi contro i 44 dei rossoblu, con 38 pareggi a completare il quadro. Nelle ultime 9 partite giocate tra le due squadre in campionato regna un equilibrio perfetto: tre vittorie nerazzurre, tre successi del Bologna e tre pareggi. Nelle ultime 10 sfide di Serie A tra Inter e Bologna sono stati segnati 38 gol, 24 dei nerazzurri e 14 dei rossoblu.

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

L’Inter è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questa Serie A: 43, più del doppio rispetto al Bologna quartultimo in questa classifica. I rossoblu ne hanno fatti registrare 21, peggio hanno fatto solamente Parma (16), Genoa (19) e Torino (19). La squadra nerazzurra ha segnato tre gol da fuori area in queste prime sei giornate di campionato, due di Hakan Calhanoglu e uno di Carlos Augusto: solo la Fiorentina a quota 4 è riuscita a fare meglio dell'Inter. In Serie A la squadra di Chivu ha una media di 3.5 tiri nello specchio subiti a partita: l'Inter è terza in questa graduatoria. Solo Juventus (2.7) e Como (3.2) hanno fatto meglio dei nerazzurri.

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I NUMERI DI DIMARCO

L'ultimo gol in campionato di Federico Dimarco è arrivato proprio allo stadio Dall'Ara contro il Bologna nell'ultima giornata della Serie A 2025/26, una rete arrivata su punizione diretta. L'esterno ha segnato in totale 3 gol contro i rossoblu in campionato: nel novembre 2022 era arrivata una doppietta in una vittoria per 6-1 a San Siro. Dimarco è anche il terzo giocatore per numero di cross su azione in questo avvio di campionato (23, dietro solo ai 35 di Antoine Hainaut e ai 24 di Samuel Chukwueze); inoltre, solo Paulo Dybala (3.4) ha totalizzato più Expected Assist rispetto a Federico (1.8) nel torneo in corso.

THURAM E CALHANOGLU

A partire dallo scorso mese di aprile solamente Donyell Malen (15) ha preso parte a più reti rispetto a Marcus Thuram in Serie A (14 – 9 gol e 5 assist). In questo campionato il francese ha già segnato tre gol, contro Napoli, Udinese e Parma. Segnando il rigore contro il Parma Hakan Calhanoglu è arrivato a quota 90 gol realizzati tra Bundesliga e Serie A. Dal suo esordio con l'Amburgo nella massima serie tedesca (2013/14) solo Marco Reus (106) e Kevin De Bruyne (93) hanno segnato almeno 90 gol tra i centrocampisti nei cinque grandi campionati europei.