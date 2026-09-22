Svincolato da quando ha lasciato il Galatasaray quest'estate, Mauro Icardi è finito nella bufera per uno scontro con l'account ufficiale del Ministero dei Trasporti argentino. L'account ha pubblicato un video dell'ex attaccante dell'Inter alla guida di un'auto con l'attuale compagna, "La China" Suarez, senza cintura di sicurezza e con la parte superiore del corpo fuori dal finestrino.

Getty Images

Il ministero ha utilizzato il video come avvertimento sulla sicurezza stradale, specificando che l'attaccante guidava senza patente. Il Ministero dei Trasporti ha inoltre annunciato la sospensione cautelare della sua patente fino al 2099. Se desidera riottenere la patente, l'ex attaccante dell'Inter dovrà sottoporsi a una valutazione per accertare la sua idoneità alla guida.

Getty Images

Icardi ha risposto prontamente, sottolineando che la patente di guida argentina deve essere consegnata a chi possiede una patente europea. Tuttavia, il giocatore afferma di avere una patente italiana valida fino al 2029 e che questa azione dell'amministrazione è semplicemente uno stratagemma "per attirare un po' di attenzione mediatica". L'argentino ha poi attaccato direttamente il Ministero dei Trasporti del suo Paese: "Concentratevi sulla riparazione delle strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese, invece di perdere tempo a twittare e a girarvi i pollici. Smettetela di mentire alla gente e mettetevi al lavoro".