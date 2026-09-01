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Mauro Icardi può ancora tornare in Serie A. E potrà farlo anche dopo le 20 di questa sera, quando è prevista la chiusura del calciomercato estivo all'Hotel Sheraton di Milano. Lo racconta il Corriere della Sera in edicola oggi:

Getty Images

"La Lazio non smette di sognare Mauro Icardi, svincolato. «Mauro cerca un progetto di vita, non solo economico» ha detto il suo agente Letterio Pino. Intanto però l’offerta di ingaggio da 3,5 milioni non lo ha soddisfatto. Va detto che, essendo senza contratto, non necessariamente entro oggi deve prendere una decisione definitiva".