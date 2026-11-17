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A margine della consegna della panchina d'Oro, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Una in particolare è stata sottolineata da più parti: "Io non temo nessuno perché non fa parte della mia mentalità. Abbiamo un solo compito: dobbiamo guardare a noi stessi, essere competitivi partita per partita essendo consapevoli che nessuno ti regala nulla, né in Serie A, né in Europa, né in Coppa né in Supercoppa".

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato così le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "L'ho ascoltato Chivu, ha detto che si lavora per tutti i fronti. Rispettare sì, ma perchè temere? Per me non è una dichiarazione presuntuosa"