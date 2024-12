Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato la sconfitta dell'Inter sul campo del Bayer Leverkusen. "Il Bayer non ha dominato, attenzione. Non ne farei comunque un dramma. L'Inter è oggettivamente forte, è stata solo una brutta partita, ma in generale, perché anche il Leverkusen non ha giocato bene".