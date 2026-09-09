La nuova veste di Andy Diouf sta catturando l'attenzione di molti. Una pazza idea, l'aveva definita Cristian Chivu in estate, quando ha lavorato seriamente sul francese per proiettarlo dal centro del campo alla fascia destra. I numeri, ma soprattutto le prestazioni di questo inizio di stagione dimostrano che effettivamente c'è margine per poter crescere ancora e diventare un grande interprete in quel ruolo.

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Di lui parla anche Footmercato in un focus proposto in questi minuti: "Un percorso e delle prestazioni che potrebbero presto arrivare alle orecchie del nuovo commissario tecnico della Francia. Considerando le incertezze che attualmente circondano il ruolo di esterno destro nella nazionale francese, Andy Diouf potrebbe rappresentare una soluzione per il futuro. Se continuerà su questa strada, nulla vieta di pensare che possa diventare una delle prossime sorprese nelle convocazioni di Zinédine Zidane.

Dopo essere passato praticamente attraverso tutte le categorie giovanili della nazionale francese ed essere diventato vicecampione olimpico nel 2024, il giocatore ha sempre dichiarato la propria ambizione di vestire la maglia dei Bleus. Una convocazione in nazionale rappresenterebbe per lui il naturale proseguimento del suo percorso e una ricompensa per la sua crescita".