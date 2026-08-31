Le prime due giornata hanno messo in mostra una forma precaria da parte di Manuel Akanji. Tra i difensori nerazzurri, lo svizzero è apparso quello più indietro di condizione, ma non è solo quello. Anche la passata stagione il giocatore ha palesato qualche difficoltà quando messo al centro della difesa, discorso opposto quando Chivu lo ha schierato come braccetto a destra, è lì che Akanji ha sfoderato le migliori prestazioni con la maglia dell'Inter.

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"Male col Monza, male col Cagliari… quindi contro il Napoli chi gioca? Rischia il posto? Domande lecite. Manuel Akanji, reduce dal Mondiale con la Svizzera, non ha mai giocato a Houston, ma in qualche modo è rimasto invischiato nel detto: c’è un problema. Almeno in queste prime due uscite. Contro Cutrone e soci è entrato in negativo sul gol di Varela, mentre a Cagliari ha collezionato una serie di imperfezioni: il giallo in avvio, sbavature varie, disattenzioni sparse lungo tutta la gara, tant’è che Chivu a una ventina di minuti dalla fine per far entrare Stones. Non è ancora al top della condizione. Chivu tende sempre a difendere i suoi, ma è evidente che il centralone svizzero non è ancora al suo livello", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Sabato ci sarà il primo big match della stagione: Inter-Napoli a San Siro. Logico pensare a un possibile turnover, con Bisseck dall’inizio al centro della difesa e Pavard braccetto destro. Il tedesco è stato provvidenziale anche a Cagliari. La storia di Bisseck è la stessa da sempre, e ne ha parlato anche lui alla prima giornata, dopo aver segnato al Monza: “La concorrenza fa bene, sono abituato a questo tipo di situazioni”. Chivu ha una settimana per pensarci".

(Gazzetta dello Sport)