In Francia – Inter, nuova idea per il centrocampo: è Seri l’alternativa a Kante

Prosegue la ricerca da parte dell’Inter di un colpo a centrocampo, oltre a quello sempre più vicino di Arturo Vidal. Secondo quanto riferisce il portale francese Footmercato, l’obiettivo numero uno resta il calciatore del Chelsea N’Golo Kanté.

Tuttavia non è semplice arrivare al centrocampista dei Blues, con Marotta e Ausilio che valutano altri profili. Dopo quelli di Tanguy Ndombelé e Moussa Sissoko del Tottenham, l’ultima idea è Jean-Michael Seri, 29enne ivoriano in forza al Fulham e in prestito nell’ultima stagione al Galatasaray. L’ex Nizza ha il contratto in scadenza con i Cottagers il 30 giugno 2022.