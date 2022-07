GdS – Inter, e se avesse ragione Sacchi? L’idea tattica con Asllani+Brozovic

Un sogno tattico di mezza estate con il doppio regista e il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro in casa Inter . La Gazzetta dello Sport parte dalle parole di ieri dell’ex allenatore Arrigo Sacchi e sviluppa un focus tattico proprio sui nerazzurri di Inzaghi. “E se avesse ragione Sacchi sul difensore centrale «regalato» agli avversari? Quella dell’ex c.t. azzurro è una battaglia tattica e ideologica non nuova: Sacchi non ama la difesa a tre, la considera uno spreco quando gli avversari attaccano con un giocatore soltanto, perché significa concedere un elemento dietro, rischiando l’inferiorità nelle altre zone.

A un’Inter molto fisica non farebbe male aumentare le fonti di gioco creative: gli arrivi di Mikhitaryan e Asllani sono significativi in questo senso. L’ex Empoli è stato fin qui una delle rivelazioni. Brozovic è intoccabile, la sua leadership non solo tattica non si discute: impressionanti le statistiche, compresi i punti persi quando lui non gioca. Si sono già visti accenni di doppio play, come succedeva con Calhanoglu più arretrato. Rinunciando a un centrale difensivo, Inzaghi potrebbe creare una mediana più densa e palleggiante, con Barella e Asllani ai lati di Brozovic, e Calha (o Miki) più avanti. Sembra la fotografia di un 4-3-1-2, sistema che in Europa è ancora meno frequente del 3-5-2 di Inzaghi. Ma il calcio liquido di oggi rifiuta le etichette: diciamo che sarebbe un centrocampista in più in un’Inter che già alterna la manovra dal basso con i lanci lunghi. E ora che c’è Lukaku la profondità aumenterà.