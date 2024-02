Archiviata agilmente la pratica Salernitana in campionato, l'Inter ha riportato il suo mirino sulla Champions League: i nerazzurri affrontano martedì a San Siro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale. Lautaro e compagni arrivano all'appuntamento nelle migliori condizioni, come scrive Libero: "L'Inter ha la più alta media punti e la migliore differenza reti d'Europa, considerando i cinque top campionati. Produce 2,625 punti a partita e vanta un +47 tra gol segnati e subiti, numero mai visto in Serie A in tempi moderni: per trovare di meglio bisogna infatti risalire alla Fiorentina del 58/59 (+52). In età contemporanea non esiste squadra italiana che abbia dominate così in lungo e così in largo.