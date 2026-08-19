L'ex difensore compie oggi 53 anni: per lui 276 partite con la maglia nerazzurra e 20 gol
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Un nome che per ogni tifoso interista significa molto di più che un semplice giocatore: per molti anni Marco Materazzi non si è limitato a vestire la maglia nerazzurra; è stato un simbolo di interismo, esempio per compagni e tifosi, trascinatore dentro e fuori dal campo.
Per dieci anni Matrix ha guidato la difesa dell'Inter, affrontando ogni partita con spirito combattivo, grinta infinita e un'armatura inconfondibile, la maglia nerazzurra numero 23. In totale Marco ha giocato 276 partite con la maglia nerazzurra segnando 20 gol, dieci dei quali arrivati nella straordinaria stagione 2006/07, campionato in cui Materazzi ha trascinato i compagni verso lo Scudetto dopo essere stato decisivo con la Nazionale italiana per la vittoria dei Mondiali in Germania. Quella Serie A è solo uno dei 15 trofei 15 trofei vinti con l'Inter da Matrix: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club.
Difensore arcigno, ma anche dotato di ottima tecnica, Materazzi ha fatto innamorare i tifosi dell'Inter nei suoi dieci anni in nerazzurro, durante i quali a San Siro risuonava fortissimo il coro "Tutti pazzi per Materazzi". Materazzi è entrato definitivamente nella storia del Club con il suo ingresso nella Hall of Fame dell'Inter, avvenuto nell'edizione del 2021.
Nato a Lecce il 19 agosto 1973, oggi Matrix festeggia 53 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.
(inter.it)
Tanti auguri, Matrix! 🎂🖤💙 pic.twitter.com/7SQxt0hGFF— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 19, 2026
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