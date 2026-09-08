«Partita dispendiosa, a Madrid pensavamo di trovare una situazione metereologica diversa ma l'Inter non cercherÃ alibi: la Champions alza il livello e l'Inter deve alzare il livello a partire da questa garaÂ». Beppe Bergomi ha parlato della sfida del Bernabeu contro il Real e si Ã¨ soffermato sugli aspetti tecno-tattici della gara. .

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Â«Un centrocampo diverso con Jones dentro perchÃ© Ã¨ un ragazzo di strappo, Barella Ã¨ in forma e va a sinistra. AvrÃ spazio per mostrare le qualitÃ di inserimento. Mi piace Diouf da quella parte, a sinistra Inter piÃ¹ protetta con Diouf. L'Inter dovrÃ essere brava a difendere soprattutto a campo aperto perchÃ© il Real con MbappÃ©, Vinicius, Bellingham ha delle grosse folate e quindi Chivu ha cambiato mettendo al centro della difesa Bisseck che Ã¨ piÃ¹ veloceÂ», ha detto ancora l'ex difensore nerazzurro.

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Â«La scelta di Arnold Ã¨ uno stress test per la difesa dell'Inter, perchÃ© gioca con gente molto veloce e vedremo se ha il coraggio di rimanere alta e fare la partita. PerchÃ© quando fa la partita Ã¨ l'Inter che cerca di dominare. Il centrocampo Ã¨ il cuore pulsante delle due squadre e mi piace sottolineare un duello tra Valverde e Barella. NicolÃ² sta bene, Ã¨ dinamico, puÃ² pressare molto forte e Valverde Ã¨ un giocatore verticale, capitano, anima e cuore del Real. LÃ si deciderÃ molto di questa partita. Torna la ThuLa e il francese ha vbisogno di mettere in campo i minuti. Lautaro pure ha bisogno di continuitÃ di prestazione, si Ã¨ allenato una sola settimana e poi le ha giocate tutte. Dovranno fare un gran lavoro, resistere alle pressioni. Thuram dovrÃ andare in profonditÃ e dall'altra parte la difesa dell'Inter sarÃ sotto stress perchÃ© i rivali sono velocissimi, hanno tecnica, possono combinare. Se penso ai numeri di MbappÃ© e Vinicius, sono impressionanti. In casa del Real Ã¨ sempre molto complicato e gli ultimi 4 scontri l'Inter li ha persi tutti e ha fatto solo un golÂ», ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro.

(Fonte: SS24)