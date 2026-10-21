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Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Bastoni è stato chiaro sulle aspettative dell'Inter in Champions: "Dobbiamo guardare di più la realtà. Dalle due finali è passato tempo, non è che non siamo più quella squadra, ma quanto successo di recente deve riportarci con i piedi per terra. Volevo ridimensionare il nostro pensiero perché ad oggi è così". La squadra nerazzurra si è caricata di eccessiva responsabilità in Champions e questo può aver avuto un impatto nelle prime due partite. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ieri il difensore dell’Inter ha indicato la via da seguire per uscire dalle sabbie mobili in cui la squadra si è ritrovata in coppa, affossata evidentemente anche dal peso di eccessive aspettative e controproducenti voli pindarici.

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"Il numero 95 nerazzurro ha ricordato a se stesso e ai suoi compagni che la lunga rincorsa verso gli ambiziosi traguardi in ambito internazionale negli ultimi anni è partita grazie all’unità d’intenti invocata pochi giorni fa da Chivu e dalla consapevolezza dei propri limiti. Giusto che i successi dell’ultimo anno portino anche ad alzare ulteriormente l’asticella, ma senza perdere il contatto con la realtà. Parla giustamente da leader Bastoni, perché nella sua lunga avventura in nerazzurro ha ormai assaporato sia il dolce gusto della vittoria che l’amara delusione della sconfitta. Ha sufficiente esperienza per individuare cosa non è andato fino a questo momento e, anche senza la fascia al braccio, l’autorevolezza per lanciare un messaggio di questo tipo al resto della ciurma".

(Corriere dello Sport)