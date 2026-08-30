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Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del calcio d'inizio della gara col Cagliari. Qui le sue considerazioni:

"Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto e bene, vogliamo dare continuità oggi alla vittoria con il Monza. Oggi c'è un grande caldo, il Cagliari è ostico in casa, vogliono vincere anche loro, ma noi vogliamo vincerle tutte. Che partita ci aspettiamo? E' il secondo anno con Pisacane, sappiamo cosa fanno. Cercheranno di chiudere le linee di passaggio, di darci fastidio, ma noi abbiamo ben chiaro cosa fare".