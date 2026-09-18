VIDEO FCIN1908 / Ausilio è arrivato ad Appiano: oggi il saluto alla squadra

Hakan Calhanoglu non risulta tra i convocati di Vincenzo Montella per i prossimi impegni della Turchia. Il centrocampista dell'Inter, fermo ai box per il problema muscolare rimediato prima della gara con l'Udinese, non farà parte della spedizione nerazzurra nelle prossime ore verso Roma, dove domani i Campioni d'Italia giocheranno contro i giallorossi di Gasperini.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale Milano looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Nelle prossime settimane, stando quindi alla lista emersa sui canali ufficiali della Turchia, potrà recuperare in tranquillità ad Appiano Gentile. La speranza di Chivu e dello staff medico è di poterlo avere nuovamente a disposizione già per la gara casalinga con il Parma, in programma il 10 ottobre, proprio al rientro dagli impegni delle nazionali.