Dopo la mazzata nel derby, Cristian Chivu ha raddrizzato subito la barca con due vittorie ravvicinate

Gianni Pampinella
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Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?

Dopo la mazzata nel derby, Cristian Chivu ha raddrizzato subito la barca con due vittorie ravvicinate e per niente scontate contro Feyenoord in Champions League e il Como in campionato. Il tecnico, criticato per la gestione della gara col Milan, è tornato sui suoi passi arretrando di qualche metro il baricentro della squadra, ma a cambiare è stato soprattutto l'atteggiamento dei giocatori.

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27
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"Cristian Chivu sfoga la sua felicità mostrando il pugno chiuso alla Curva Nord perché la tempesta del dubbio è passata: come a Rotterdam, l’Inter non ha sbagliato nulla in termini di atteggiamento e guarda caso ha conquistato l’intero malloppo tra campionato e Champions senza concedere gol. Ha davvero sfruttato la batosta del derby per ripartire. E ora può infilarsi nella sosta con uno stato d’animo più leggero in attesa del rientro di Lautaro, che sorride composto in tribuna", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Inter chivu

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"Il rimpianto maggiore è ovviamente annodato alla sconfitta contro il Milan. Spence si è ormai preso il posto da titolare a destra, proponendosi come erede definitivo di Dumfries: «Lo abbiamo scelto perché conoscevamo le sue qualità. E guardate che non è ancora al top». Thuram invece è devastante, trascinatore come non mai: «Mi sorprende chi si sorprende. Marcus da anni è un calciatore dalle qualità straordinarie. È vero però che in questo periodo senza Lautaro ha tirato fuori tutta la sua leadership». Anche Pio, due gol consecutivi, sta tornando a giocare ad alti livelli: «Non c’erano dubbi nemmeno su di lui. È il centravanti dell’Italia... In area di rigore ha caratteristiche che all’Inter possono sempre tornare utili».

(Gazzetta dello Sport)

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