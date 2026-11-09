Dopo la mazzata nel derby, Cristian Chivu ha raddrizzato subito la barca con due vittorie ravvicinate e per niente scontate contro Feyenoord in Champions League e il Como in campionato. Il tecnico, criticato per la gestione della gara col Milan, è tornato sui suoi passi arretrando di qualche metro il baricentro della squadra, ma a cambiare è stato soprattutto l'atteggiamento dei giocatori.

Getty Images

"Cristian Chivu sfoga la sua felicità mostrando il pugno chiuso alla Curva Nord perché la tempesta del dubbio è passata: come a Rotterdam, l’Inter non ha sbagliato nulla in termini di atteggiamento e guarda caso ha conquistato l’intero malloppo tra campionato e Champions senza concedere gol. Ha davvero sfruttato la batosta del derby per ripartire. E ora può infilarsi nella sosta con uno stato d’animo più leggero in attesa del rientro di Lautaro, che sorride composto in tribuna", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il rimpianto maggiore è ovviamente annodato alla sconfitta contro il Milan. Spence si è ormai preso il posto da titolare a destra, proponendosi come erede definitivo di Dumfries: «Lo abbiamo scelto perché conoscevamo le sue qualità. E guardate che non è ancora al top». Thuram invece è devastante, trascinatore come non mai: «Mi sorprende chi si sorprende. Marcus da anni è un calciatore dalle qualità straordinarie. È vero però che in questo periodo senza Lautaro ha tirato fuori tutta la sua leadership». Anche Pio, due gol consecutivi, sta tornando a giocare ad alti livelli: «Non c’erano dubbi nemmeno su di lui. È il centravanti dell’Italia... In area di rigore ha caratteristiche che all’Inter possono sempre tornare utili».

(Gazzetta dello Sport)