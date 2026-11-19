Un nuovo problema fisico per Valentin Carboni. Rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il calciatore argentino si è fermato nuovamente in seguito alla sfida tra Racing e Colo Colo, disputata in Cile e vinta dai padroni di casa per 2-1.

Nuovo infortunio Carboni: le condizioni

Secondo quanto riferisce TyCSport, al rientro ad Avellaneda, Carboni ha avvertito un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra.

L’argentino ha svolto un allenamento differenziato e non ha raggiunto la formazione riserve del Racing per la sfida contro il Talleres, lavorando a carichi ridotti per recuperare.

La gioia di Carboni dopo il ritorno

Dopo la sfida contro il Colo Colo, Valentin Carboni ha espresso tutta la sua gioia per essere tornato in campo dopo il lungo infortunio:

“Sono felice di essere tornato a giocare con questa maglia e di poter fare ciò che amo”.

Il programma di Carboni

A differenza dei compagni, che avranno un periodo di vacanze fino al prossimo 14 dicembre, quando inizierà la preparazione precampionato, Valentin Carboni continuerà a lavorare per farsi trovare pronto.

L'argentino ex Inter è tornato in campo dopo nove mesi e vuole completare il recupero, mettendosi alle spalle anche questo problema fisico accusato in occasione di Colo Colo-Racing.