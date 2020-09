Caressa: “Se Nainggolan resta all’Inter farà grande stagione: è maturato. Conte ha capito…”

Fabio Caressa ha parlato a Skysport dell’Inter di Conte e della nuova stagione. Questo è quanto ha detto sulla permanenza di Nainggolan e il possibile arrivo di Vidal: «Mi piace ma c’è un cambiamento dall’anno scorso Si era fatta una scelta etica e si era rinunciato a giocatori come Nainggolan e Perisic. Adesso si fa una scelta diversa. Anche con l’arrivo di Vidal. Conte ha capito che serve garra in questa squadra e lui la può portare. Se Nainggolan resta all’Inter farà una grande stagione, è un giocatore che si può adattare al modo di giocare di Conte. Nella vita del centrocampista sono successe cose che lo hanno portato ad una maturità diversa e potrebbe essere un grande acquisto per l’Inter».

(Fonte: SS24)