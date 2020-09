Inter, Bergomi: “Vidal-Nainggolan? Li terrei entrambi. Sorpreso da addio Godin. Conte…”

«Insieme Nainggolan e Vidal? Sono due giocatori per caratteristiche che mi piacciono per temperamento inserimenti e gol. Conte gioca con il suo sistema di gioco ma servono situazioni tattiche di giocatori diverse, qualcosa che motivi la squadra a giocare in maniera diversa. Se riuscisse a farli rendere entrambi al massimo me li terrei». Così a Skysport Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha parlato dei due centrocampisti che potrebbero fare entrambi parte della rosa di Conte nella prossima stagione.

Sulla possibile cessione di Godin ha aggiunto: «Avevo perplessità all’inizio ma si è ripreso, mi ha stupito la possibilità che il club nerazzurro lo ceda. Le difficoltà le ha trovate, ma lì chi ci va a giocare nella difesa a tre? Si punterebbe su Skriniar che ha avuto stesse difficoltà in stagione».

«Se Conte ripartirà con entusiasmo? Spero di sì per i tifosi dell’Inter che amano sognare. Ero convinto che potesse ripartire alla grande e penso abbia il fuoco dentro per fare ancora cose buone», ha concluso l’ex Inter.

(Fonte: SS24)