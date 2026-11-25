Cristian Chivu deve nuovamente fare i conti con l'ennesimo infortunio occorso ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, al secondo stop stagionale, ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Si è fatto male contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato e il suo rientro è previsto tra un mese, la speranza è di averlo a disposizione per la Supercoppa. Senza Calha e con Stankovic che è appena rientrato da un infortunio, Chivu ha poche soluzioni a disposizione.

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"Sotto a chi tocca: vada come vada, sarà un regista nella new generation a guidare l’Inter contro lo Stoccarda. In ballottaggio sono un giovane croato e un giovane serbo, entrambi con legittime speranze di vincere le elezioni interne. Sucic si fa preferire perché ha già maturato una certa esperienza mentre Stankovic, una sola volta titolare finora, è in corsa per il posto grazie alla maggiore familiarità con il ruolo. È un dilemma che Chivu scioglierà soltanto nel pomeriggio, prima di partire per San Siro".

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"E che riguarda di riflesso anche le altre posizioni di centrocampo: se Stankovic gioca play, Sucic viene schierato lo stesso ma come mezzala sinistra. Altrimenti, dentro uno tra Mkhitaryan e Jones. Il primo è in grande spolvero ma ha faticato tanto a Bergamo, il secondo è un acquisto che finora non ha reso secondo le aspettative a causa di una serie di complicazioni. Tanti dubbi, sì, con un’unica garanzia: Nicolò Barella".

(Gazzetta dello Sport)