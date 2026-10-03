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Djed Spence ha fatto partire il conto alla rovescia. L'esterno inglese è finalmente a disposizione di Chivu e con ogni probabilità debutterà in Inter-Parma del prossimo turno di campionato. Tra le doti dell'ex Tottenham c'è anche una certa duttilità che può dare a Chivu una soluzione in più. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport:

"Un calciatore utile in più fasi (e magari ruoli) è un valore aggiunto, così come lo è avere più elementi per la stessa “mattonella”. Nessun ballo, solo la virtù di costruirsi alternative. A sinistra quando non c’è Dimarco può spuntare Carlos Augusto (in grado anche di fare il vice-Bastoni); e a destra oltre a Spence c’è sempre Diouf che di certo non finirà nel dimenticatoio.

Raddoppiare sulle corsie non è cosa scontata. Anzi. E poi c’è Luis Henrique. Destro, sì, ma impiegato anche a sinistra. Senza dimenticare che all’occorrenza pure Spence potrebbe spostarsi sulla corsia mancina. Chi ha visto il Mondiale sa. Chivu con lui può sbizzarrirsi. Ma soprattutto dormire sonni tranquilli in tempi di partite ogni tre giorni. Senza sosta, per davvero. Ma con delle ali così, si può volare senza vertigini".