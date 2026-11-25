A tre giorni dal rocambolesco pareggio contro l'Atalanta, l'imperativo in casa Inter è ripartire. I nerazzurri questa sera sono attesi dalla gara di Champions contro lo Stoccarda. Cristian Chivu alla vigilia ha suonato la carica: "È l’occasione di dimostrarsi ambiziosi". Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, alzando lo sguardo verso l’orizzonte, il tecnico ha voltato pagina dopo l’insopportabile pareggio di Bergamo.

Getty Images

"La Champions League è una passerella sottile sulla quale vuole rimanere in equilibrio, evitando di ripetere gli errori della scorsa stagione. In fondo le vittorie contro Shakhtar e Feyenoord hanno restituito all’Inter la speranza di risalire la classifica e guadagnarsi un posto tra le prime otto. Però l’inizio balbettante obbliga a non sbagliare il test Stoccarda".

Getty Images

"I problemi di preparazione tuttavia non mancano: il centrocampo ha perso regista e aiuto regista, Calhanoglu e Zielinski. In più Lautaro non ha ancora abbastanza minuti nelle gambe e Thuram ha saltato la rifinitura per affaticamento (ieri faticava a camminare per il dolore). La sensazione è che i due attaccanti si alterneranno in una staffetta obbligata accanto allo scatenato Pio. Poi c’è il tema difesa. Chivu taglia corto su Stones ancora lontano da una condizione accettabile, e si augura di concedere il meno possibile allo Stoccarda".

(Gazzetta dello Sport)